Tak prezydent Duda oddał hołd zmarłej królowej

Do oddania hołdu Elżbiecie II oraz wpisania się do księgi kondolencyjnej zostali zaproszeni wszyscy zagraniczni przywódcy, którzy wezmą udział w poniedziałkowym pogrzebie. W odróżnieniu od zwykłych Brytyjczyków i turystów, nie muszą oni jednak stać w wielokilometrowej kolejce do Westminster Hall.