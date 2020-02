Andrzej Duda krytykowany za wywiad. "Przejaw totalnej paniki"

Mówił o związkach partnerskich, polexicie i listach poparcia kandydatów do KRS. Andrzej Duda jest teraz za swoje słowa krytykowany w mediach społecznościowych. "Opowiedzenie się przez prezydenta za związkami partnerskimi to oczywisty przejaw totalnej paniki" - ocenia Roman Giertych.

"Normalnie się wzruszyłem..." - skomentował z kolei Krzysztof Śmiszek. A Paweł Kukiz na Facebooku zwrócił się do rzecznika prezydenta Błażeja Spychalskiego: "Proszę, by przekazać Andrzejowi Dudzie, by przestał chodzić i opowiadać głupoty, tylko by zabrał się do pracy i w końcu po pięciu latach przedstawił konkretny projekt ustawy o związkach partnerskich".