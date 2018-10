Andrzej Duda komentuje niecodzienne zdjęcie ze Stambułu. "Urocze..."

Podczas szczytu poświęconego sytuacji w Syrii przywódcy Rosji, Niemiec, Turcji i Francji zapozowali do zdjęcia w nietypowy sposób. Fotografię skomentował prezydent Andrzej Duda.

Recep Tayyip Erdogan, Władimir Putin, Emmanuel Macron oraz Angela Merkel przylecieli do Stambułu, aby porozmawiać o sposobie na zakończenie wojny domowej w Syrii.

Erdogan, Putin, Macron i Merkel tradycyjnie zapozowali do wspólnego zdjęcia. Zaskakujący był jednak gest, jaki wykonali. Przywódcy państw złapali się za ręce.

Fotografia jest szeroko komentowana w sieci. Państwa zachodnie zazwyczaj z rezerwą odnoszą się do sposobów sprawowania rządów w Rosji i Turcji. Do sytuacji odniósł się do niej również prezydent. "Urocze..." - napisał na Twitterze Andrzej Duda, załączając budzące kontrowersje zdjęcie.