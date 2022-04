Andrzej Duda jedzie do Kijowa. "Udało się wszystko zachować w wielkiej dyskrecji"

Dodał, że kraje zachodnie "powinny ustanowić kolejne twarde sankcje, które będą zniechęcały reżim Putina do dalszej agresji". - Powinny być to także sankcje, które uderzą w tej kraj prestiżowo. Mowa tu chociażby o wykluczeniu Rosji z organizacji międzynarodowych. To są sankcje, które nic nas nie kosztują, nie uderzają w kwestie gospodarcze - przekazał Duda.