Andrzej Duda i wybory prezydenckie. Spór na linii "duży Pałac"-Nowogrodzka. PiS wyszło przed szereg, ludzie prezydenta zdenerwowani

Wybory prezydenckie dopiero za pół roku, a czołowi politycy PiS już zdążyli napsuć krwi głowie państwa i jego współpracownikom. Na linii Pałac Prezydencki-centrala PiS na Nowogrodzkiej doszło do sporu. – Konflikt się zaogni, jeśli ludzie z partii nie będą uzgadniać podstawowych kwestii z nami – oburza się człowiek z otoczenia Andrzeja Dudy.

Rozmowa schodzi w pewnym momencie na prezydenckie tory. "My już jesteśmy na rozbiegu kampanii prezydenckiej. Będziemy za chwilę ogłaszać skład sztabu, oczywiście w porozumieniu z prezydentem Dudą, który jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta kolejnej kadencji. Decyzje są po stronie pana prezydenta głównie, ale to zaplecze polityczne, którym jest PiS, będzie odzwierciedlone w składzie personalnym sztabu" – deklaruje nieoczekiwanie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Bliski współpracownik Andrzeja Dudy: – Wbiło nas to w ziemię. Nie ma na razie żadnych rozmów o sztabie wyborczym. Nic nam nie wiadomo tym bardziej o tym, że mielibyśmy za chwilę ogłaszać jego skład. To aberracja.

Prezydencki minister w Radiu Plus dzień później dodawał: "Decyzja co do samego startu w wyborach będzie podjęta przez prezydenta wtedy, kiedy będą ogłoszone same wybory. Zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym to marszałek Sejmu ogłasza termin wyborów prezydenckich. Ta decyzja, zgodnie z Konstytucją, będzie ogłoszona w przyszłym roku, bo to wynika jakby bezpośrednio z Konstytucji i terminów konstytucyjnych. Dopiero wtedy będzie można mówić o tym, kto i czy będzie kandydował na urząd prezydenta."