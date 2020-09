Andrzej Duda i pytania wokół lotu z Zielonej Góry. Doniesienia o "porozumieniu"

- Gdyby dotarła do nas wcześniej informacja, że samolot będzie startował po 22, byłaby szansa na ściągnięcie drugiego kontrolera. Niestety zaczęliśmy działać, dopiero gdy kolumna przyjechała na lotnisko (o godz. 21.47 - przyp. red.). Koledzy dzwonili do kierownika zmiany służb ruchu lotniczego do Warszawy, ale w tym czasie nie mógł już nic zrobić - tłumaczył rozmówca TVN24 z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.