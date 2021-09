Andrzej Duda: Dzwon, który bije w Wieluniu, jest symbolem 60 mln ofiar II wojny światowej

Na obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu przemawiał prezydent Andrzej Duda. - To był poranek podobny do dzisiejszego. Świadkowie, niemieccy piloci, pisali w swoich raportach o zachmurzeniu, mgle, utrudnionej widoczności. Było ciemno, kiedy nad śpiącymi w dużej części mieszkańcami Wielunia otwarło się piekło - zaczął. Bomby spadły wtedy na ludzi, cywilów, którzy przygotowywali się do swoich codziennych zajęć. Zniszczono szpital, kościoły i synagogę. - Dzwon, który bije tutaj w Wieluniu, jest symbolem 60 milionów ofiar drugiej wojny światowej na całym świecie… - powiedział Andrzej Duda.