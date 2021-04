Andrzej Duda dostał radę od serca. Autorem Ryszard Kalisz

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Ryszard Kalisz. Były minister przekazał radę Andrzejowi Dudzie, twierdząc, że ten powinien odnieść się m.in. do sytuacji na Stadionie Narodowym, gdzie są duże kolejki do szczepień na COVID-19. - Wypowiedzenie się tak jak rząd do określonych szczepionek, żeby starsi ludzie się nie bali - kontynuował rozmówca Patrycjusza Wyżgi. - Ciągła aktywność w tym zakresie. Bycie w szpitalach, odwiedzanie chorych - dodał Ryszard Kalisz. - Łączenie się z tymi rodzinami, gdzie ich bliscy umierają - powiedział gość Wirtualnej Polski. - Prezydent tam wszędzie powinien być - podkreślił prawnik i dodał, że Andrzej Duda powinien "wyciągać rządowi te wszystkie śmieszności".

