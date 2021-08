Andrzej Duda dogadał się z Kaczyńskim ws. "lex TVN"? Waldemar Buda komentuje

Andrzej Duda zamierza zawetować "lex TVN". Jak się okazuje, weto ma być wynikiem porozumienia pomiędzy prezydentem a prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławem Kaczyńskim. Jest to ostatnia szansa PiS na wycofanie się z ustawy, która może poważnie zaszkodzić relacjom polsko-amerykańskim - donosi Onet. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda (PiS). - Ja o takim porozumieniu nic nie wiem, nie uczestniczę w rozmowach kierownictwa PiS. Natomiast wiem, że ta ustawa znalazłaby większość w parlamencie. Jaką decyzję podejmie prezydent? Tutaj jest jego pełna prerogatywa. Ciężko odmawiać mu prawa weta czy skierowania ustawy do TK - oznajmił. Wiceminister odniósł się także do słów prezydenta, które padły na antenie TVP Info. Andrzej Duda nazwał "lex TVN" "bardzo kontrowersyjnym rozwiązaniem". - Ja uważam, że ta ustawa i regulacja rynku medialnego jest niezwykle potrzebna. Problem jest taki, że dziś dotyczy jednej stacji, która jest w rękach Amerykanów - naszych sojuszników, partnerów - powiedział Buda. Jak dodał, "niefortunne jest to, że zawęża się rozumienie tej ustawy do ustawy "lex TVN". - To niewłaściwe. Ta ustawa jest bardzo szeroka - stwierdził wiceminister.