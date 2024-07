Andrzej Duda dla Wirtualnej Polski o ataku na Donalda Trumpa i faworycie do wygranej w USA

Prezydent Obama to szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku i decyzja o wysłaniu do Polski amerykańskich żołnierzy oraz o wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance. Prezydent Donald Trump to z kolei samoloty F-35 dla Polski oraz umowy na dostawy gazu skroplonego, ale także kolejne zwiększenie obecności militarnej w naszym kraju. Prezydent Joe Biden to także decyzja o wysłaniu do nas żołnierzy amerykańskich w momencie, gdy pojawiło się zagrożenie rosyjską agresją.