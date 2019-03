Andrzej Duda chce więcej pieniędzy na zbrojenia. I szybciej

Polska jako jeden z niewielu krajów wydaje na zbrojenia taki procent PKB, jakiego oczekuje NATO. Mało tego, w najbliższych latach ten wskaźnik ma wzrosnąć do 2,5 proc. Prezydent chce, by taki poziom wydatków osiągnąć już za pięć lat.

Polityk przypomniał, że rząd niedawno zobowiązał się do osiągnięcia 2,5 proc. pułapu wydatków na zbrojenia do 2030 roku. - To, o co ja apeluję ma charakter nieobowiązkowy - zaznaczył. Jak podkreślił, rząd nie odniósł się jeszcze do jego propozycji, co - w jego przekonaniu - oznacza, że sprawa jest otwarta.