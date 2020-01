WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 4 wybory prezydenckiebartosz kownackiBartłomiej Sienkiewicztłit Natalia Durman 12 min. temu Andrzej Duda boi się bardziej Kosiniaka-Kamysza niż Kidawy-Błońskiej? Komentarz Bartłomieja Sienkiewicza Bartosz Kownacki (PiS) stwierdził, że szef PSL byłby "dużo trudniejszym" przeciwnikiem dla Andrzeja Dudy niż Małgorzata Kidawa-Błońska. Co... Rozwiń Kownacki trudno wierzyć żeby kosin … Rozwiń Transkrypcja: Kownacki trudno wierzyć żeby kosiniak-kamysz Ale trafił do drugiej tury i zmierzył się z Dudą bo rzeczywiście wtedy byłby to trudno Dużo trudniejsze niż kidawa-błońska powiedział wczoraj Kownacki u Rymanowskiego w Polsat Czemu Duda bardziej się boi kosiniaka-kamysza niż Małgorzaty kidawy-błońskiej pan Wieżyca sprawa A dlaczego ma zakładać A kto Obrazki 3D Człowiek sprawdzian z Prawa i Sprawiedliwości Jeśli człowiek spała sprawiedliwości próbuje usta Kto będzie trudniejsze Kandydatem dla jego prezydenta Andrzeja Dudy To ja bym radził czytać to dokładnie Odd To znaczy Andrzej Duda Marzę żeby mieć kosiniaka Stronie bo wiesz że wtedy na wygraną w Doskonale wiadomo że różnica 7 Jeszcze się Kampania nie z Między Małgorzatą kidawa-błońska Prezydentem Dudą Wywołuje strach w Pałacu Prezydenckim I to jest rzeczywiście właściwe w łeb I co ma powiedzieć przedstawiciel pis-u O rany jak się cieszymy że będzie pani Kidawa-błońska bo ona ma Może właśnie odebrać zwycięstwo związku z tym wybiera sobie słabszego kandydata I mówi o Naprawdę Jestem doświadczonym dziennikarzem czemu mnie pan wypuszcza na takie oczywiste że akurat byłem w Pałacu Prezydenckim Nie widziałem żeby tam były trwała panika poza tym oni też chyba widzą sondaże chociażby ten ostatni z rmf-u czy dziennika Gazety Prawnej W każdej turze Andrzej Duda Ale jak wiemy po wyborach W Polsce To nie jest żaden Liczy się tylko i wyłącznie tak Ile miał Andrzej Duda kiedy wchodzi do grypy No ale może obóz Andrzeja Dudy w wyciągnął wnioski z błędów której są Komorowskiego i samemu Na pewno nie będzie wam pewnie i to jest bardzo silna poza tym bardziej że jest Sparta Olbrzymim Propagandowy I szczur Mediów Pod kontrolą I dlatego uważam że to bardzo trudne wybory Ale wiem nie Jedyną o Która ma szansę wygrać z Andrzejem Dudą i jestem przekonany że wygra jest Małgorzata Dlatego PiS będzie robił wszystko żeby tęcza Nature Wyślij Pizza To co pan przytoczył przed chwilą wypowiedź tego funkcjonał Jest do tego klasyczny Takim razie Dlaczego tak wielu komentatorów mówi że Małgorzata kidawa-błońska zginęła Jest prowadzi kampanię pojawia się Mam panu za Ten laptop w Googlach ostatnie Czy może pan zrobić sam Po pierwsze przyjęta uchwała przez sejm przez aklamację O której pan został przed chwilą mój W sprawie Obrony dobrego imienia Polski przed atakiem Putina autorstwa Małgorzaty kidawy-błońskiej kto wynegocjuje Ustaw z wszystkimi klubami Epoka romantyzmu łącznie z pis-em naszymi śmiertelnym To jest właśnie aktywne się Małgorzaty bo Białystok To są ostatnie dni Panie redaktorze No ja rozumiem że istnieje taki Trend w tej chwili Wśród dziennikarzy O rany Małgorzata kidawa-błońska nie prowadzi kampanię wyborczą To znaczy że gdyby była na drugi dzień w tym miejscu w którym był Andrzej Duda to byście uznali o tak Proszę pana naprawdę jestem Grzegorz Schetyna zabieraj pieniądze na k Grzegorz Schetyna żadnych pieniędzy ponieważ to nie są pieniądze Tylko to są pieniądze platform Sento platforma Pieniądze rozdziela Bądźmy