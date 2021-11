WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Strefa Premium Najnowsze Przejdź na Koronawirus informacje Koronawirus mapa Polska Świat Społeczeństwo Polityka Innowacje Śląsk Kraków Trójmiasto Wideo Strefa Premium Najnowsze Andrzej Duda + 2 granicamigranci Patryk Michalski Dzisiaj, 09-11-2021 16:19 Andrzej Duda ani razu nie odwiedził strefy stanu wyjątkowego. Czy w sprawie kryzysu zrobił wszystko, co mógł? Poniedziałkowa eskalacja kryzysu na polsko-białoruskim pograniczu wywołała większe zaangażowanie Andrzeja Dudy w sprawę bezpieczeństwa na granicy. Choć prezydent poruszał ten temat w rozmowach z europejskimi przywódcami, to jednak od początku wprowadzenia stanu wyjątkowego ani razu nie odwiedził tamtejszych terenów. – Nie wiem, dlaczego tego nie zrobił. Byłbym w strefie stanu wyjątkowego po prostu z ciekawości, żeby mieć własny pogląd i wiedzieć, jak wygląda to z bliska – komentuje w Wirtualnej Polsce były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Share Prezydent Andrzej Duda Źródło: NurPhoto via Getty Images , fot: NurPhoto Prezydent nie dotarł na sejmową debatę we wtorek na temat kryzysu migracyjnego - Andrzej Duda zamiast do Parlamentu wybrał się z wizytą na Słowację. I nie jest to ostatnio jedyne zaniechanie głowy państwa w kwestii działań ws. bezpieczeństwa na granicy. Wszystkie największe siły opozycyjne domagają się od Andrzeja Dudy zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wniosek w tej sprawie złożyła Lewica, lecz pomysł popierają też inne partie. Pałac Prezydencki na razie milczy w tej sprawie, a w odpowiedzi opozycja zarzuca głowie państwa "spóźnione działania", "przespanie kryzysu" czy "kontynuowanie prezydentury bezobjawowej". Biorąc pod uwagę aktywności Andrzeja Dudy z ostatniego miesiąca – jeszcze przed zaognieniem sytuacji w okolicach Kuźnicy - nie można zarzucić prezydentowi całkowitej bierności. Poruszał sprawę bezpieczeństwa na pograniczu m.in. podczas rozmów z prezydentem Francji, królem Jordanii, prezydentem Litwy, prezydentem Niemiec, liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską czy szefem tureckiej dyplomacji. Opozycja podkreśla jednak, że to działania wyłącznie rytualne i wypełnienie planu minimum. Prawdą jest, że Andrzej Duda poruszał kwestię bezpieczeństwa na pograniczu głównie przy okazji planowanych wizyt zagranicznych lub podczas przyjmowania gości w Warszawie. Jedyną własną inicjatywą Pałacu Prezydenckiego było wysłanie transportu humanitarnego dla migrantów na przejście graniczne w Bobrownikach. Pomoc – zgodnie z przewidywaniami – nie została jednak przyjęta przez Mińsk. Kwaśniewski: Prezydent musi się wychylić Podczas ponad dwóch miesięcy trwania stanu wyjątkowego Andrzej Duda – choć sam przecież podpisywał rozporządzenie o jego wprowadzeniu, a następnie przedłużeniu – ani razu nie odwiedził tamtejszych terenów. Takiej postawie – w rozmowie z Wirtualną Polską – dziwi się Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent nie ma wątpliwości, że on z pewnością zdecydowałby się na taką wizytę. – Na pewno bym pojechał, bo poza tym że byłbym ciekawy, jak sytuacja wygląda z bliska, to wizyta prezydenta, który jest dowódcą sił zbrojnych, ma wymiar symboliczny i mogłaby dodać otuchy żołnierzom – mówi. Według Kwaśniewskiego obecna sytuacja wymusi jednak zmianę postawy Andrzeja Dudy. - Prezydent rzeczywiście nie wychylał się w ostatnich tygodniach, ale teraz musi się wychylić. Sytuacja jest niebezpieczna i będzie eskalować, bo taki jest plan Łukaszenki i jest to na rękę Putinowi. Właśnie dlatego prezydent musi wrócić do dużej aktywności, by umiędzynarodowić spór. Konieczne są rozmowy w NATO i Unii Europejskiej, żeby świat wiedział, że sytuacja jest poważna i zagraża stabilności całej Unii – podkreśla były prezydent i dodaje, że konieczne są też działania dyplomatyczne w krajach, z których migranci przylatują. Aleksander Kwaśniewski jednocześnie przypomina, że to głowa państwa ma narzędzia, by działać ponad partyjnymi podziałami. – Dobrze byłoby, gdyby Andrzej Duda spotkał się z opozycją w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, żeby wszyscy mieli świadomość współodpowiedzialności za to, co dzieje się w kraju. Sytuacja jest poważna i trzeba ją poważne traktować, ale jednocześnie nie można dać się sprowokować. Najgorszy byłby scenariusz, gdyby sytuacja wymknęła się spod kontroli: na przykład doszłoby do strzelaniny czy zabicia kilku osób. Konieczne są rzetelna ocena sytuacji i silne nerwy – tłumaczy była głowa państwa. Miażdżąca krytyka opozycji W związku z sytuacją na polsko-białoruskim pograniczu marszałek Sejmu w poniedziałkowym orędziu wezwała przedstawicieli wszystkich sił politycznych do zgodnego działania. Grzegorz Schetyna w programie "Tłit" Wirtualnej Polski podkreślał, że w sytuacji kryzysowej to głowa państwa powinna wygłosić orędzie. - Byłem marszałkiem Sejmu i nie pamiętam sytuacji, żeby marszałek Sejmu wygłaszał takie orędzie. To jest miejsce na głos głowy państwa, ale jeżeli głowa państwa nie ma żadnej inicjatywy w tej sprawie, nie jest arbitrem i gwarantem, że opozycja jest traktowana podmiotowo przez rządzących, to nawet orędzie jest traktowane jako element wyborczej gry - dodał. Postawę głowy państwa surowo oceniają też ludowcy. - Andrzej Duda od sześciu lat jest prezydentem bezobjawowym, który po raz kolejny udowodnił, że nie stoi na straży naszego bezpieczeństwa i udowodnił, że nie potrafi wznieść się ponad polityczne podziały. Już dawno powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. W obliczu kryzysu powinna się ona odbywać regularnie. Niestety widać, że nawet podczas drugiej kadencji prezydent nie potrafi się wybić na niepodległość – komentuje rzecznik PSL Miłosz Motyka. Większego zaangażowania głowy państwa oczekiwałby też Szymon Hołownia: - Moim zdaniem pan prezydent już dawno powinien się zaangażować dużo bardziej aktywnie w rozwiązywanie kryzysu na granicy. Mieliśmy sygnały, że sprawa może eskalować. Moim zdaniem dzisiaj prezydent, za późno włączając się w ten proces, po raz kolejny przekonuje, że często brakuje mu kompetencji do pełnienia tej ważnej funkcji. Oczekiwałbym, żeby był głosem tonującym, uspokajającym, pokazującym, że mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem lokalnym wywołanym przez jednego autokratę, a nie wielką wojną i że damy sobie radę. Prezydenta bronią politycy PiS. Ryszard Terlecki – pytany przez reportera WP o to, czy Andrzej Duda robi wystarczająco dużo i czy powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego – stwierdził, że kwestia Rady to "wyłączna prerogatywa głowy państwa". – Z tego co wiem, prezydent jest w bezpośrednim kontakcie z prezydentami naszych sąsiadów: Litwy, Łotwy, Ukrainy – dodał. O stałym kontakcie z sojusznikami zapewniał także w Wirtualnej Polsce wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Kancelaria Prezydenta zadowolona z prezydenta O działania Andrzeja Dudy w TVN24 była pytana Bogna Janke z Kancelarii Prezydenta. Minister stwierdziła, że "prezydent był wczoraj bardzo zajęty sytuacją". - Tak wiele zrobił, że nie można mieć żadnych pretensji - przekonywała. - Zwołał posiedzenie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, zmienił swoje plany wyjazdowe związane z wizytą na Słowacji, nie wykluczył zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego - wyliczała. Kancelaria Prezydenta poinformowała w poniedziałek, że w związku z napiętą sytuacją na granicy prezydent odbył rozmowy z prezydentami Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji, a także z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Oprócz tego Andrzej Duda zorganizował naradę w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w której udział wzięli m.in. premier, ministrowie obrony narodowej i spraw zagranicznych, dowódcy wojskowi i szef straży granicznej. Narada w BBN ponownie odbyła się także we wtorek. W obu spotkaniach udziału nie wziął wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. - Panujemy nad sytuacją. Jesteśmy wdzięczni NATO i wszystkim naszym sąsiadom oraz sojusznikom za wsparcie – podkreślił prezydent w wystąpieniu po naradzie. Kancelaria Prezydenta poinformowała również, że Andrzej Duda przeprowadził rozmowę z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem, a kwestia bezpieczeństwa granic jest poruszana także w czasie wizyty na Słowacji.