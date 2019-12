"Anarchia". Joanna Mucha odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu

WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Joanna Mucha odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu

Prezes PiS ocenił, że to, co działo się w wymiarze sprawiedliwości, to "anarchia", dlatego Prawo i Sprawiedliwość wprowadza zmiany w ustawie...

"Projektem noweli w sprawie ustroju sądów chcemy powstrzymać "wysadzenie w powietrze" wymiaru sprawiedliwości. Bo to, co zaczęło się dziać w wymiarze sprawiedliwości, to już właściwie anarchia."

Dobrze, że ktoś panuje nad tym, żeby nie było anarchii w sądownictwie?

Jeśli ktoś wprowadził anarchię przez ostatnie 4 lata, to zrobił to PiS pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego. I nie da się tego zakrzyczeć żadnymi słowami. Dzisiaj wprowadzenie tej ustawy, to jest wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. To naprawdę trzeba bardzo twardo postawić.

Ale już od 4 lat - czy właściwie od ponad 4 lata słyszę, że ciągle PiS wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej.

Ja wiem. Ale Unia Europejska, to jest wspólnota prawa. Prawa systemów prawnych. W momencie kiedy w tak podstawowym zakresie jak niezależność sądu, niezawisłość sędziów jesteśmy zupełnie wbrew regułom europejskim, wbrew regułom naszej cywilizacji, de facto, to nie możemy istnieć. Jeszcze jedno zdanie. Ta ustawa, to jest wyprowadzanie z Polski przedsiębiorców, inwestorów. Czyli miejsca pracy, które znikają. To ustawa to jest wyprowadzenie z Polski środków europejskich, bo my nie dostaniemy środków europejskich.

Rozumiem że odpowie pani na apel Lecha Wałęsy że trzeba ruszyć z masowymi protestami?

Musimy protestować. Niestety podejrzenie że to może być chytry plan żeby uchwalić tę ustawę w Święta. Będziemy protestować. Będą protesty 30 dniowe tyle ile chce nad tą sprawą. Mam nadzieję że tak jak nasze społeczeństwo obywatelskie stanęło do zadania wtedy kiedy mówiliśmy o ustawach sądowych w 2017, tym razem również nasze społeczeństwo nie zawiedzie.

A skąd pani ma takie przeświadczenie że pójdą miliony do Warszawy kiedy ostatnio...?

Myślę że ludzie rozumieją to że sędzia który jest w pełni zależny od władzy to jest sędzia który nie działa na rzecz prawa. Jestem przekonana o tym. A pani w tych procesach będzie brać udział tak jak zawsze brałam udział.