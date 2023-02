Amerykańskie media w Świętoszowie. Prezydent obserwował szkolenia Ukraińców

Bazę wojskową w Świętoszowie odwiedził w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. Na miejscu zjawili się dziennikarze m.in. amerykańskiej agencji Associated Press. Wszystko dlatego, że nad Wisłą trwają szkolenia Ukraińców z obsługi czołgów Leopard 2. Dostawa zachodnich maszyn została już uzgodniona przez państwa UE, stąd obecne manewry są kolejną częścią pomocy wojskowej dla Kijowa. Jak podało Wojsko Polskie, sesje treningowe trwają nawet do "10 godzin dziennie". - Rosyjską twarz imperialną znamy dobrze z naszej historii i nigdy więcej z bliska widzieć jej nie chcemy. Dzisiaj przed tym bronią nas właśnie nasi sąsiedzi z Ukrainy i jesteśmy im za to wdzięczni - powiedział Andrzej Duda. Do Świętoszowa, gdzie stacjonują amerykańska grupa Bojowa Kawalerii Pancernej i polska 10. Brygada Kawalerii Pancernej, dotarli żołnierze Zełenskiego z jednostek walczących na wschodzie kraju. Warszawa przekaże 14 czołgów Leopard 2, z kolei Niemcy dostarczą Ukrainie co najmniej 178 czołgów Leopard 1 i również 14 Leopardów 2. Krzysztof Sieradzki, starszy chorąży z 10. Brygady Kawalerii Pancernej, nie ma wątpliwości, że obrońcy Kijowa dobrze wykorzystają ten sprzęt na froncie. - Są bardzo zmotywowani, aby osiągnąć wymagany poziom umiejętności i wiedzy - zapewnił Sieradzki.