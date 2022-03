Amerykańskie bombowce opuściły Wielką Brytanię. Wideo z lotniska

W brytyjskiej bazie lotniczej zauważono ciężkie bombowce amerykańskich sił powietrznych B-52H Stratofortress. Para samolotów Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych z 69. Dywizjonu Bombowego opuściła bazę wojskową Royal Air Force w pobliżu miasta Fairford, w hrabstwie Gloucestershire, w Wielkiej Brytanii w środę (9 marca). Miejsce to jest domem amerykańskich samolotów. W minionym tygodniu bombowce brały udział w ćwiczeniach szkoleniowych związanych ze zwiększonym napięciem w Europie Wschodniej. Kpr. Lee Matthews powiedział, że samolot przeleciał nad Walią i południowo-zachodnim wybrzeżem Anglii. B-52H Stratofortress to bombowiec, który może wykonywać różnorodne misje i latać z prędkością poddźwiękową na wysokości do 15 167 metrów. W RAF Fairford stacjonują obecnie co najmniej cztery poddźwiękowe samoloty strategiczne z napędem odrzutowym.