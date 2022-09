Gen. Hodges: Czas się przygotować. Rosja się rozpadnie

Jak podaje "Rzeczpospolita", według generała, do upadku Federacji Rosyjskiej mogą doprowadzić trzy czynniki. Pierwszym jest załamanie wewnętrznego zaufania do rosyjskiej armii. Generał dodał, że Rosjanie masowo unikają wcielania do wojska, co powoduje w stopniu nieproporcjonalnym rekrutację wśród mniejszości etnicznych m.in. z Czeczenii.