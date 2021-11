Amerykański E-8C krąży nad Litwą. Generał wyjaśnia

- Obydwie strony - zarówno Rosja, jak i NATO - tego typu loty wzdłuż swoich granic wykonują i wówczas często dochodzi do incydentów lotniczych w postaci naruszenia przestrzeni powietrznej. Na przykład rosyjskie samoloty wpadają celowo w przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, wtedy podrywane są samoloty NATO-wskie, żeby je przechwycić i przepędzić. Rosjanie wykorzystują z kolei to do oceny szybkości, sprawności, taktyki działania obrony powietrznej NATO. Po jakimś czasie NATO robi to samo. Tak że tego typu przypadki nie są niczym sensacyjnym, są a raczej wojskową rutyną neozimnowojennych relacji między Rosją i NATO - wyjaśnił generał.