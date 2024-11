Czarne chmury nad Europą. Niemcy i Francja mają problem

"Brak silnego przywództwa w Europie może ośmielić Rosję i ograniczyć zdolność kontynentu do reagowania na globalne kryzysy, w tym potencjalne wojny handlowe inicjowane przez Trumpa" - czytamy w "The New York Times". Dodatkowo utrudni to starania o wspólną politykę przemysłową, mającą chronić europejski rynek przed napływem tanich produktów z Chin, takich jak samochody elektryczne.