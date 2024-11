Rodzina Harris opublikowała zdjęcie. Pierwsze po przegranych wyborach

Pomimo porażki, Harris wyraziła dumę z przebiegu swojej kampanii. - Jestem dumna z wyścigu, który prowadziliśmy, i sposobu, w jaki to robiliśmy - podkreśliła. Zaapelowała także o akceptację wyników wyborów. - Wiem, że wielu z was odczuwa teraz różne emocje. Rozumiem to. Ale musimy zaakceptować wyniki tych wyborów - mówiła.