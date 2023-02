Amerykański dziennik naprawdę napisał to o Polsce. "Moskwa by się nie odważyła"

"Polska jest na drodze do stworzenia armii, której Moskwa nie odważyłaby się zaatakować" - napisał w środę amerykański dziennik "The Washington Post". Gazeta zwraca uwagę, że wojna w Ukrainie przyspieszyła polskie plany modernizacji i rozbudowy armii. Podkreśla też, że prezydent Joe Biden był w naszym kraju już dwukrotnie. Do dziś nie odwiedził zaś ani Paryża, ani Berlina.