Amerykańska polityk Nancy Pelosi odwiedziła Auschwitz. O polskich ofiarach ani słowa

Spiker Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi po wizycie w Polsce podzieliła się przeżyciami z pobytu w Auschwitz-Birkenau. W relacji na rządowej stronie internetowej podkreśliła, że w obozie tragicznie zginęło wielu Żydów, Romów, osób LGBT i z niepełnosprawnościami. O Polakach nie padło ani jedno słowo.

Teraz na stronie spikera Izby Reprezentantów pojawiła się relacja z tego wydarzenia. "Nasza delegacja była głęboko poruszona wizytą w Auschwitz-Birkenau" - zaczyna Nancy Pelosi. "Przybyliśmy, aby upamiętnić 75 lat od jego wyzwolenia i potwierdzić nasze zobowiązanie do zapewnienia, że horror Holokaustu nigdy się nie powtórzy" - dodaje.

Amerykańska polityk podkreśla, że w wyniku zbrodni życie straciło wielu Żydów, Romów, osób LGBTQ, z niepełnosprawnościami i innych. Nie wspomina, że około 140 tys. wymordowanych w Auschwitz to Polacy (czyli ok. 7 razy więcej niż wspominanych przez Pelosi Romów). Co więcej, obywatelami Polski były też setki tysięcy zamordowanych Żydów.