Amerykańscy żołnierze w wyższej gotowości. "Prezydent Biden potrzebuje sukcesu"

Ok. 8,5 tys. żołnierzy USA postawiono w stan gotowości, by mogli szybko przemieścić się do Europy. O amerykańskich planach poinformował rzecznik Pentagonu John Kirby. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. - Jest duża determinacja prezydenta USA Bidena, by osiągnąć sukces. To dla niego ważny czynnik. Po wizerunkowej porażce wycofania amerykańskich wojsk z Afganistanu, administracja Bidena potrzebuje sukcesu - powiedziała w programie "Newsroom WP" dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Widać, że prezydent USA robi wszystko, żeby rozwiązać problem eskalacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej w sposób możliwie dyplomatyczny. Instrumentem presji potrafią być także manewry wojskowe i demonstracja siły – dodała. Ekspertka podkreśliła, że należy obserwować, kiedy zapowiedzi przekształcą się w realne zaangażowanie militarne, a amerykańscy żołnierze pojawią się na pierwszej linii sojuszu - we wschodniej flance NATO.