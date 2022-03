Amerykanin wśród ofiar rosyjskiego ostrzału. "Czekał w kolejce po chleb z kilkoma innymi osobami"

53 ciała w ciągu doby

3 marca napisał: "Właśnie zaczynają znowu bombardować Czernihów samolotami. 2 bomby. Centrum miasta płonie od 3 - 4 godzin. Widzę pomarańczowe niebo nad miastem. Próbują tu terroryzować ludność. Większość ludzi w szpitalu jest zbyt zmęczona lub chora, żeby iść do zimnej piwnicy. Muszą zostać na górze. Przyszłość niepewna. Modlimy się, żeby bombardowania ustały. Gasimy światła". Hill apelował m.in. o to, aby do szpitala dostarczać grzejniki, butle z wodą, łóżeczka, koce.