Amerykanie wiedzą, co się stało w Przewodowie? Ekspert nie ma wątpliwości

- Amerykanie bardzo intensywnie działają w Ukrainie, od lutego jeszcze bardziej. Prowadzone są intensywne działania rozpoznawcze z powietrza, lądu i z wykorzystaniem technik satelitarnych. W związku z tym nie umiem sobie wyobrazić dzisiaj, żeby zwłaszcza Amerykanie nie wiedzieli dokładnie, skąd te rakiety przyleciały do Polski, z jakiego powody, skąd zostały wystrzelone. Jest takie duże nasycenie wszelkimi środkami rozpoznania i wywiadu radioelektronicznego, że nie umiem sobie wyobrazić, że nic nie wiemy - powiedział w Programie Specjalnym ppłk Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu. Dodał, że jest przekonany, że te informacje są doskonale znane i są póki co wykorzystywane w rozmowach na najwyższym szczeblu i w końcu je poznamy. - Na pewno zwłaszcza Waszyngton będzie dąrzył do deeskalacji tej sprawy - dodał.