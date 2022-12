Amerykanie stracili zaufanie do Polaków? Jest komentarz ministra

- Amerykanie, zakładając nawet w jakimś political fiction, że chcieliby zorganizować podróż prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do USA przez Polskę bez udziału naszych służb, nie byliby w stanie tego zrobić. To oczywiste dla wszystkich rozsądnie myślących - powiedział prezydencki minister Paweł Szrot, nawiązując do czwartkowych doniesień Radia ZET.