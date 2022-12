Zełenski w USA. Prezydent Ukrainy zabrał głos

"Jestem dzisiaj w Waszyngtonie, by podziękować amerykańskiemu narodowi, prezydentowi i Kongresowi za tak potrzebne wsparcie; przyjechałem tutaj także po to, by kontynuować współpracę z USA w celu przybliżenia naszego zwycięstwa" - oznajmił ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski, który w środę wieczorem rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych.