Amerykanie przestrzegają. To część kampanii Putina

Putin prawdopodobnie zaniepokojony brakiem poparcia rosyjskich elit dla wojny

Według amerykańskiego think tanku Putin jest też prawdopodobnie zaniepokojony brakiem poparcia rosyjskich elit dla wojny na Ukrainie i może tworzyć warunki do nacjonalizacji ich majątków. Niedzielna wypowiedź dyktatora łączy się bowiem z przygotowaniami rosyjskiej Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu, do uchwalenia ustawy o podwyższeniu stawek podatkowych dla Rosjan, którzy opuścili kraj po rozpoczęciu "specjalnej operacji wojskowej", jak rosyjskie władze określają rozpoczętą 24 lutego 2022 roku inwazję na Ukrainie. Kreml prawdopodobnie wykorzysta środki wygenerowane z podatku na sfinansowanie wojny na Ukrainie - dodaje ISW.