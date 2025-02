Amerykanie pominęli Polskę. "Świadomy błąd"

Sekretarz stanu USA Marco Rubio przeprowadził rozmowy z kluczowymi europejskimi liderami, w tym z szefami dyplomacji Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec oraz z szefową polityki zagranicznej UE Kają Kallas. Na tej liście zabrakło przedstawiciela Polski, mimo że Donald Tusk był wśród europejskich liderów, którzy spotkali się w poniedziałek w Paryżu. - To "stara Europa". My nadal nie jesteśmy traktowani jak partner (…). Moim zdaniem to jest świadomy błąd Amerykanów - ocenił w programie "Newsroom" WP ekspert ds. bezpieczeństwa prof. Daniel Boćkowski. - Aktualnie naszym atutem jest stabilność i całkiem sensownie prowadzona polityka zagraniczna w ramach UE oraz to, że udało nam się ustabilizować wschodnią granicę - wskazał ekspert. Prof. Boćkowski mówił, że Europa powinna budować swoją siłę, poprzez inwestowanie w przemył zbrojeniowy. - To jest coś, co będzie naszym elementem przetargowym w rozmowach z Amerykanami-dodał.

