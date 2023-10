Amerykanie o wynikach wyborów. Złożyli ważną deklarację

W okresie kampanii Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie odnosiło się do bezpieczeństwa Polski, zwracając uwagę m.in. na sojusz polsko-amerykański. Wszystko wskazuje jednak na to, że administracja Bidena wkrótce będzie musiała współpracować z nowym rządem, bo chociaż PiS zdobył najwięcej głosów i wygrał wybory, to partie opozycyjne dysponują większością mandatów w nowym Sejmie.