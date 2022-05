Amerykanie nie spuszczają "oczu" z Kaliningradu

NATO-wscy piloci stacjonujący w krajach bałtyckich cały czas mają do czynienia bowiem z prowokacjami ze strony Rosjan. Maszyny Putina nie reagują na wezwania, zbliżając się niebezpiecznie do przestrzeni powietrznej krajów NATO. Przed dwoma tygodniami doszło do incydentu, kiedy to rosyjski samolot szpiegowski AN-30 naruszył przestrzeń powietrzną Danii i Szwecji, co spotkało się ze zdecydowaną reakcją ze strony Sztokholmu i Kopenhagi.