Amerykanie nie przyjdą z pomocą? Złe wieści dla Ukrainy

Choć z Waszyngtonu do Kijowa płyną zapewnienia o wsparciu, to amerykańskie media donoszą, że Ukraina nie może liczyć na reakcję USA po ewentualnym ataku Rosji. Zdaniem ekspertów, jeśli dojdzie do rosyjskiej agresji, to NATO ograniczy się jedynie do sankcji i wysyłania broni.