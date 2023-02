Amerykanie jednoznacznie o odbiciu Krymu. Zełenski wściekły

- Z wojskowego punktu widzenia wciąż utrzymuję, że w tym roku byłoby bardzo, bardzo trudno militarnie wyrzucić rosyjskie siły z każdego centymetra okupowanej przez Rosjan Ukrainy. To nie znaczy, że to się nie może stać, ale będzie to bardzo, bardzo trudne - powiedział gen. Milley podczas spotkania grupy kontaktowej ds. wspierania obrony Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech pod koniec stycznia.