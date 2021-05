Ambasador podpisał list wsparcia osób LGBT. Został odwołany ze swojej funkcji

Gazeta.pl. powołuje się na serbski portal, który podaje, że podpis Zurovaca pod pismem miał spowodować kryzys w relacjach dyplomatycznych między Warszawą a Belgradem. Warto podkreślić, że choć ambasador podpisuje list już od 3 lat, to dopiero teraz wzbudziło to negatywną reakcję polskich oraz serbskich władz. Serbii zależy na tym, aby zablokować Kosowo przed wejściem do UNESCO. Dlatego też stara się utrzymywać dobre relacje z polskim rządem.