Ambasador Ukrainy odpowiada papieżowi. "Czy ktoś negocjował z Hitlerem?"

Odpowiedź ukraińskiego dyplomaty. Czy ktoś negocjował z Hitlerem?

Do słów głowy Kościoła odniósł się ambasador Ukrainy przy przy Watykanie, Andrij Jurasz. "Najważniejsze jest to, by być konsekwentnym. Kiedy mówi się o trzeciej wojnie światowej, którą mamy teraz, konieczne jest wyciągnięcie lekcji z drugiej wojny" - napisał dyplomata w serwisie społecznościowym X.