De Niro nie zagrałby Trumpa. "Ten facet to totalny potwór"

"Nigdy bym go nie zagrał"

De Niro, który podczas swojej imponującej kariery aktorskiej grał gangsterów, morderców i psychopatów, stwierdził, że nigdy nie zagrałby Donalda Trumpa. "Nigdy nie zagrałbym go jako aktor, ponieważ nie widzę w nim nic dobrego. Nic. Zupełnie nic. Nic, co można by w nim odkupić" - cytuje "The Guardian".