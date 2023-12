Ambasador Ukrainy: Już jest zaproszenie dla Tuska do Kijowa

Tusk zaproszony do Kijowa. Ambasador Ukrainy potwierdza

Wasyl Zwarycz pytany przez dziennikarza Wirtualnej Polski o zaproszenie dla Donalda Tuska do złożenia wizyty w Kijowie poinformował, że "zaproszenie faktycznie już jest". - Bardzo liczymy na to, że pan premier skorzysta z tego zaproszenia. Naród polski też oczekuje na przyjazd Tuska [do Kijowa – red.] - podkreślił.