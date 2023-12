Kaczyński krótko skomentował expose Tuska

W trakcie wystąpienia Tusk przedstawił skład swojej Rady Ministrów. W trakcie prezentacji doszło do wpadki - premier zapomniał o jednej osobie. - Wpadka, tak. Ale może dzięki temu lepiej zapamiętacie to wystąpienie - stwierdził Tusk, mówiąc do posłów PiS. I dodał, zwracając się do ministra nauki Dariusza Wieczorka: - Proszę to potraktować jako niewymuszony przywilej.