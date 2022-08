Ambasador Rosji w Polsce odznaczony przez Władimira Putina

Rozgłośnia podała, że podstawą postępowania jest artykuł 136 Kodeksu Karnego. Mówi on o czynnej napaści na akredytowanego przedstawiciela dyplomatycznego. Grozi za to do 5 lat więzienia. Śledztwo wszczęto na podstawie tej regulacji, po trwającym ponad 2 miesiące postępowaniu sprawdzającym - tak długo trwała analiza akt przesłanych prokuraturze przez policję.