Ambasador Rosji nie przyszedł na wezwanie MSZ. "Demonstracja uzgodniona z centralą"

- Obowiązkiem przedstawiciela dyplomatycznego, kiedy jest wezwany, jest stawić się na to wezwanie. W zasadzie zawsze tak było, więc to, co zrobił Andriejew, to jest jakaś demonstracja. Ale myślę, że demonstracja uzgodniona z centralą - ocenia.

I podkreśla, że "być może jest to świadome granie Rosjan na obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych". W opinii Nowakowskiego może to pójść dalej. - Przy tego typu postawie władz rosyjskich, to w gruncie rzeczy naszą reakcją powinno być zażądanie odwołania ambasadora. Skoro ambasador nie ma ochoty przyjść, bojkotuje formalne wezwanie ministerstwa, no to po co on tam jest? - pyta rozmówca Wirtualnej Polski.