Ambasador Rosji komentuje wezwanie do MSZ. "Takie jest stanowisko Federacji Rosyjskiej"

Ambasador Rosji Siergiej Andriejew został pilnie wezwany do MSZ w poniedziałek o godzinie 11. Miało to związek z pseudoreferendami o przyłączeniu terenów Ukrainy do Rosji. Po wyjściu ze spotkania Andriejew w krótkim wystąpieniu poparł decyzję Putina i wyjaśnił, że jako swoją reakcję wręczył ministrowi Przydaczowi tekst piątkowego wystąpienia prezydenta Rosji. - To ważne, bo to stanowisko Fereracji Rosyjskiej, do której przyłączają się terytoria - mówił Andriejew w rozmowie z mediami. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał, że na razie nie ma planów odwołania ambasadora Rosji.