Ambasador Polski w Berlinie naciska na Niemcy. "Chcemy decyzji na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa"

Według Pawłosia dość długie ociąganie się Zachodu ws. czołgów Leopard 2 przyniosło skutki "odwrotne do zamierzonych". Z tego względu Polsce zależy, by tym razem decyzja zapadła szybko i jednogłośnie. Jak przyznał polski dyplomata, najlepszym miejsce do rozwiązania tej kwestii byłaby Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa zaplanowana w dniach 17-19 lutego.