Amazonia. Boliwa dostanie pomoc ze strony Unii Europejskiej

Władze Boliwii, zwróciły się do Komisji Europejskiej o pomoc w związku z pożarami lasów Amazonii. Bruksela już zapowiedziała, że w najbliższych dniach wyśle do tego kraju swoich ekspertów od pożarnictwa.

- Unia Europejska solidaryzuje się z Boliwią i wszystkimi krajami regionu dotkniętymi tymi niszczycielskimi pożarami. Pożary w regionie Amazonii pokazują, że zmiany klimatu zwiększyły zagrożenie klęskami żywiołowymi na całym świecie. Naszym wspólnym obowiązkiem jest współpraca w celu ochrony naszego środowiska - przekazał unijny komisarz do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides.

#UgaśmyPłucaŚwiata to akcja WP, podczas której będziemy informować o sytuacji w Amazonii. Szalejące tam pożary lasów to także nasza sprawa, bo ich skutki odczujemy wszyscy. Każdy z nas może też pomóc puszczy - sprawdź, jak to zrobić.