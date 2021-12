Amantadyna zdrożała pięciokrotnie. Polacy pytają o nią w Anglii i Niemczech

- W całym tym zamieszaniu zadziwiająca jest hipokryzja środowisk antyszczepionkowych. Nie akceptują one informacji o bezpieczeństwie i skuteczności szczepionek potwierdzonych badaniami oraz danymi epidemiologicznymi z codziennej praktyki. Jednocześnie antyszczepionkowcy zachęcają do stosowania leku nieprzebadanego klinicznie pod kątem COVID-19. Jego skuteczność nie została dowiedziona, a jego potencjalny wpływ ogranicza się do doniesień z badań in vitro, których autorzy przyznają, że potrzebne są dalsze badania, by ocenić jego potencjał - uważa prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie.