Czesi masowo kupują jeden produkt w Polsce. Media czeskie oburzone

Czesi masowo przyjeżdżają do Polski po tańsze papierosy. Czeski skarb państwa traci przez to miliardy koron - informuje czeski PoznatSvet.

Przy granicy z Czechami rozwija się turystyka zakupowa. Czesi masowo przyjeżdżają do Polski, aby kupować papierosy, które są znacznie tańsze niż w ich kraju. Jak podaje czeski portal PoznatSvet, różnice cenowe motywują wielu palaczy do zakupów za granicą, ponieważ w Polsce opakowanie może być nawet o 50 koron tańsze, co odpowiada ok. 8,50 zł.

Czeskie media donoszą, że po ostatnich podwyżkach podatku akcyzowego w Czechach, wielu mieszkańców decyduje się na zakupy w Polsce. Wzrost akcyzy o 10 proc. od lutego zeszłego roku spowodował drastyczny wzrost cen papierosów. Czeskie władze szacują, że budżet traci na tym procederze ok. 7 mld koron rocznie, co odpowiada ok. 1 mld 190 mln zł.

Jednak już wkrótce sytuacja może się zmienić. Od 1 marca w Polsce również wzrośnie akcyza na papierosy, tytoń i artykuły nowatorskie. Podwyżka wyniesie od 25 do 50 proc., co spowoduje, że cena paczki papierosów przekroczy 20 zł. To będzie pierwsza z serii planowanych podwyżek akcyzy w kolejnych latach.

Obecnie papierosy w Czechach kosztują w przeliczeniu na złotówki ok. 23-30 zł za paczkę - pisze "Fakt". Wzrost cen w Polsce może wpłynąć na zmniejszenie liczby czeskich turystów zakupowych, którzy do tej pory korzystali z niższych cen w naszym kraju.

