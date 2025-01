Granica z Niemcami stoi. Zrobił się korek na 10 km

Ze względu na wypadek, który miał miejsce w poniedziałek rano na niemieckiej A11, zamknięto przejście w Kołbaskowie. Polska autostrada A6 od węzła Szczecin Zachód do granicy ma być zamknięta do godz. 12.00. Policja kieruje na objazdy. Najbliższe przejścia graniczne to Rosówek oraz Lubieszyn.