Alternatywa dla Zakopanego. Środki unijne stworzyły wyjątkowe miejsce na mapie Polski

Muszyna - miasto niegdyś omijane szerokim łukiem. Od kilku lat coś jednak zaczęło się zmieniać. Pomogły w tym środki europejskie, bez których zmiany byłyby niemożliwe nawet po 15 latach oszczędzania. W rozwój miasta zainwestowano około 200 mln zł. Praktycznie każda inwestycja została tu realizowana z udziałem środków unijnym. Aby wyróżnić Muszynę, postawiono na ogrody. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. - Jesteśmy w miejscowości, która nazywana jest "miastem ogrodów" (...) Tam, gdzie teraz są ogrody, były puste pola albo miejsca, które nam chluby nie przynosiły, np. dzikie wysypisko śmieci - chwali inwestycje dr Jan Golba, burmistrz miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna. Tym sposobem powstał między innymi ogród sensoryczny, w którym można odkrywać piękno przyrody wszystkimi zmysłami. Jest też Ogród Baśni i Legend, stworzony w oparciu o opowieści muszyńskie, oraz szereg ogrodów tematycznych, np. antyczne, nowoczesne czy też ogród żywy, w którym można zobaczyć m.in. alpaki i białe daniele. Zimą największym zainteresowaniem cieszy się natomiast Ogród Świateł. - Środki, które zostały wydatkowane na ogrody, to około 12 mln zł, z czego 65 procent dofinansowania to środki unijne - tłumaczy Golba. Ale Muszyna to nie tylko piękne ogrody. To także duże, zadaszone lodowisko, które latem zamienia się w korty tenisowe, baseny, ścieżki rowerowe czy wyjątkowy ratusz. Powstał on jako odwzorowanie dawnego budynku ratuszu, po którym zostały jedynie zabytkowe piwnice. Kilka wieków temu znajdowała się w nich izba tortur oraz sale więzienne. Co ciekawe, ratusz nie pełni funkcji administracyjnych, tylko turystyczne i muzealne. Ogromną inwestycją okazała się także rewitalizacja Rynku. Nie byłaby ona możliwa bez wsparcia unijnego. - Bez tych środków nie byłoby szans zrealizować takie przedsięwzięcie. Muszyny nigdy nie byłoby stać na to. Nawet gdyby oszczędzała przez 10 czy 15 lat - wspomina dalej Golba. Ale największa z inwestycji nadal trwa - to całkowita odbudowa muszyńskiego zamku. Aż 85 procent jej kosztów pokryją środki unijne. Zrealizowanych i zaplanowanych inwestycji jest jeszcze bardzo dużo. Zapraszamy na wirtualny spacer po Muszynie.