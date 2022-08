Alpy zasilą całą Europę. Wielki sukces Szwajcarii

Nant de Drance – recepta na stabilizację energetyczną w Europie

Nant de Drance to szczytowo-pompowa elektrownia wodna, położona w Alpach szwajcarskich. Inwestycja powstawała aż 14 lat. Obecnie liczy sobie około 17 kilometrów podziemnych tuneli, a sześć turbin pracuje w gigantycznej jaskini o długości dwóch boisk piłkarskich, znajdującej się 600 metrów pod ziemią. Elektrownia kosztująca Szwajcarię 2 miliardy dolarów wyposażona jest w odwracalne turbiny – wystarczy jedno naciśnięcie przełącznika, by sprawnie przechodzić między magazynowaniem a dostarczaniem energii elektrycznej. Co więcej, są one wyposażone w pompy o zmiennej prędkości.