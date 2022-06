Elektrownia w Czarnobylu. Szef laboratorium: Rosjanie wyrządzili niepowetowane szkody

Kilku techników wróciło do pracy. Pokazali przyjezdnym reporterom nagrania z telefonów, które zrobili, gdy wrócili i zastali swoje miejsce pracy w kompletnej ruinie. - Pracuję tu od 1 maja 1986 roku i wszystko, nad czym pracowałem przez 30 lat, zostało zniszczone i rozgrabione - powiedział Leonid Bohdan, kierownik działu spektrometrii i radiochemii w laboratorium. - Przywrócimy wszystko. Wszystko znowu będzie działać. Ale to jest tak, jakby ktoś przyszedł do twojego domu, zobaczył, że wszystko jest dobrze i pięknie, i dlatego nasikał na twoje łóżko. Oni zazdroszczą, że my umiemy coś zrobić - dodał.