AliExpress przygotowuje wielkie promocje na Dzień Singla

Dzień Singla obchodzony jest co roku 11 listopada. To bardzo istotne święto, zwłaszcza w Chinach. W Polsce, ponieważ mamy w tym dniu obchody Święta Odzyskania Niepodległości, Dzień Singla jest może mniej znany. Nie oznacza to jednak, że Polacy nie mogą skorzystać z atrakcyjnych promocji np. na AliExpress.